Zahl der Balkonkraftwerke nimmt offenbar deutlich zu

Berlin: Die Deutschen nutzen offenbar immer mehr sogenannte Balkonkraftwerke. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich dabei auf die Bundesnetzagentur. Für die kleinen Solaranlagen gilt ein deutlich vereinfachtes Anmeldeverfahren. Sie können in der Regel einfach über eine normale Steckdose angeschlossen werden. Laut Netzagentur sind allein im zweiten Quartal dieses Jahres rund 152.000 der Kleinanlagen angemeldet worden, im gesamten vergangenen Jahr waren es rund 270.000. In ländlichen Gebieten sind Balkonkraftwerke der Statistik zufolge fast dreimal so häufig nachgefragt worden wie in Großstädten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 17:30 Uhr