Zahl der Ausweisungen auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren

Berlin: Im ersten Halbjahr hat es in Deutschland mehr als 4.000 neue Ausweisungen gegeben. Das sind ähnlich viele wie in den Jahren zuvor. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Am häufigsten ausgewiesen wurden Ausländer, die aus Albanien, Georgien, der Türkei, Moldau und Algerien stammten. Nicht jeder, der eine entsprechende Anordnung bekommt, wird gleich abgeschoben. Bis Mitte des Jahres hielten sich noch rund 35.000 Ausgewiesene in Deutschland auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 07:30 Uhr