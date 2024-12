Zahl der Asylanträge ist zurückgegangen

Nürnberg: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland geht zurück. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge stellten im November 17.730 Menschen einen Antrag auf Asyl - das ist die niedrigste Zahl seit zweieinhalb Jahren. Vor einem Jahr hatte die in Nürnberg ansässige Behörde im November doppelt so viele Anträge erfasst. Seit Jahresbeginn summiert sich die Zahl auf 236.000. Die meisten Asylbewerber kommen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und der Türkei.

