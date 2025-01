Zahl der Asylanträge ist 2024 deutlich zurückgegangen

Nürnberg: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitteilte, gab es 2024 knapp 230.000 Erstanträge - das sind 100.000 weniger als im Jahr davor. Die Zahlen sind aber höher als in vielen Vorjahren. Mehr Asylanträge wurden nur in den Jahren 2015 und 2016 gestellt. Bundesinnenministerin Faeser sieht die sinkenden Asylzahlen dennoch als Erfolg. Wörtlich sagte sie: " Unser konsequentes Handeln wirkt.". Rufe nach einer härteren Gangart erteilte Faeser eine Absage; solche Forderungen haben nach ihren Worten wenig mit europäischem Recht zu tun.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 15:00 Uhr