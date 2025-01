Zahl der Asylanträge in der EU geht zurück

Valetta: Die Zahl der Asylanträge in Europa ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Wie die Asylagentur mit Sitz auf Malta bekanntgab, wurden rund eine Million Anträge gestellt, das entspricht einem Rückgang von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Antragsteller kamen demnach aus dem Bürgerkriegsland Syrien, es folgen Afghanistan, Venezuela und die Türkei. In Deutschland sank die Zahl der Asylanträge laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um rund 30 Prozent auf etwa 230.000. Damit gehen in Deutschland aber noch immer die weitaus meisten Asylanträge innerhalb der EU ein - erst weit dahinter folgen Spanien, Frankreich und Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 07:00 Uhr