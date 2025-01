Zahl der Arbeitslosen steigt saisonbedingt leicht

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im vergangenen Monat leicht gestiegen. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Dezember 2,807 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 33.000 mehr als im November und 170.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,0 Prozent. Arbeitsmarktexperten hatten das Plus erwartet. Üblicherweise laufen zum Jahresende befristete Stellen aus, weniger Arbeitsverträge werden neu geschlossen und in witterungsbedingten Branchen ist weniger zu tun. Dazu kommt die schwächelnde Konjunktur. In Bayern waren im Dezember gut 290.000 Menschen ohne Job gemeldet - fast 8.000 mehr als im November und über 30.000 mehr als vor einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2025 10:00 Uhr