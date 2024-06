Zahl der Arbeitslosen steigt im Juni leicht an

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit vor kurzem mitteilte, waren im Juni zwei Millionen 727-tausend Menschen ohne Job, das sind 4.000 mehr als im Mai. Die Quote liegt unverändert bei 5,8 Prozent. Auch in Bayern stagniert die Quote bei 3,5 Prozent, Der bayerische Arbeitsmarkt liegt ganz im bundesweiten Trend. Hier gab es im Juni 271.111 Arbeitslose - das sind 1.262 mehr als im Mai. - Im Sommer verbessert sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt üblicherweise. Aufgrund der schwächelnden Konjunktur gab es diesmal jedoch wenig Bewegung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 10:00 Uhr