Zahl der Arbeitslosen steigt im Juli erneut an

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2.809.000 Menschen arbeitssuchend gemeldet. Das waren 82.000 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote lag damit bei sechs Prozent. Bayern hat mit einer Quote von 3,6 Prozent die niedrigste in Deutschland. Im Freistaat waren im Juli rund 279.000 Menschen auf Jobsuche, etwa 8.000 mehr als im Juni. Der Behörde zufolge ist der Anstieg im Juli nicht ungewöhnlich, da sich Menschen nach der Schule oder einer Ausbildung oft arbeitssuchend melden. Dennoch belasten Konjunkturflaute und globale Unsicherheiten seit Monaten den Arbeitsmarkt. Eine Trendwende ist Experten zufolge nicht in Sicht.

