Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt deutlich

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist weiter gestiegen. Demnach waren im Januar knapp 3 Millionen Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,4 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 6,1 Prozent. Die Situation am Arbeitsmarkt hatte sich im Laufe des vergangenen Jahres bereits verschlechtert. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, hatte zuletzt das Erreichen der Drei-Millionen Marke in diesem Winter nicht ausgeschlossen. In Bayern waren im Januar knapp 329-tausend Menschen arbeitslos - rund 34-tausend mehr als vor einem Jahr. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Schmitz, sprach von der höchsten Arbeitslosenzahl seit März 2010.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 10:00 Uhr