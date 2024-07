Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Juli stärker als üblich gestiegen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Juli gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, erhöhte sie sich um rund 8.000 auf etwa 280.000. Damit stieg die Erwerbslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Im Sommer ist ein Anstieg der Arbeitslosenzahl üblich, weil Ausbildungen vor den Ferien zuende gehen und neue Verträge oft erst im Herbst beginnen. Laut der Bundesagentur war der Anstieg in diesem Jahr aber stärker als sonst. Das liege unter anderem an der schwachen Konjunktur und an Transformationen in der Automobilbranche. Am niedrigsten ist die Arbeitslosenquote in den oberbayerischen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Pfaffenhofen an der Ilm - mit 2,2 Prozent. Die höchste Quote in Bayern verzeichnen die Städte Schweinfurt und Coburg mit jeweils 6,9 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 11:00 Uhr