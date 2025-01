Zahl der Arbeitslosen im Freistaat steigt saisonbedingt leicht

Nürnberg: Mit der einsetzenden Winterpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Bayern im Dezember erwartungsgemäß gestiegen: Gut 290.000 Menschen waren im Freistaat ohne Job, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das sind 30.000 mehr als im Vorjahresmonat und fast 8.000 mehr als im November. Gründe dafür sind laut dem Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Schmitz, die anhaltende Rezession, der Strukturwandel in der Industrie und die Transformation hin zu neuen Technologien. In den Bereichen Bildung und Erziehung sowie Pflege und Gesundheit gab es zuletzt hingegen mehr Beschäftigte. Im Bundesvergleich steht Bayern recht gut da: Die Arbeitslosenquote beträgt hier 3,8 Prozent - bei fast einem Drittel der Landkreise lag sie sogar unter drei Prozent. Bundesweit war die Arbeitslosenquote im Dezember bei sechs Prozent. Mehr als 2 Millionen 807.000 Menschen waren arbeitslos gemeldet.

