Wunsiedel ruft wegen Großbrand in Isolatoren-Firma Katastrophenfall aus

Wunsiedel: Die oberfränkische Kreisstadt hat wegen des Großbrandes auf einem Firmengelände den Katastrophenfall ausgerufen. Das Feuer in dem Werk, in dem Isolatoren hergestellt werden, ist immer noch nicht gelöscht. Rund 500 Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Mehrere Menschen im Umfeld des Brandes mussten evakuiert werden. Da mit dem Rauch auch giftige Stoffe freigesetzt werden, appellierte das Landratsamt an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten und wenn möglich nicht ins Freie zu gehen. Ein Bürgertelefon wurde eingerichtet. Die Schulen betreuen die Kinder auch nach Schulschluss. Nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 14:00 Uhr