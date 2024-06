Wulff ist gegen kategorisches CDU-Nein zu Koalition mit BSW

Berlin: In der CDU gibt es unterschiedliche Ansichten über den Umgang mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ex-Bundespräsident Wulff hat Parteichef Merz davon abgeraten, Koalitionen mit dem BSW grundsätzlich auszuschließen. Wulff sagte bei "maischberger" im Ersten, die Landesparteien müssten in ihren Ländern ganz wesentlich autonom entscheiden. Die CDU müsse nach den Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ausloten, mit wem man koalieren könne. Merz hatte einer Koalition mit dem BSW eine klare Absage erteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 02:00 Uhr