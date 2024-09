Wüst kritisiert Söder für Absage an schwarz-grüne Koalition

Berlin: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU hat CSU-Chef Söder für sein Nein zu einer Koalition mit den Grünen kritisiert. Es wäre für die Union klug, zu sagen, was man wolle und nicht ständig zu erklären, was man nicht wolle, sagte Wüst dem Sender Welt TV. Demokraten müssten untereinander gesprächsfähig sein, und da müsse man schauen, mit wem man am besten die Probleme der Zeit lösen könne. Wüst regiert in Nordrhein-Westfalen mit einer schwarz-grünen Koalition und sieht ein solches Bündnis auch als Option für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl.

