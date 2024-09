Wüst erinnert bei Bundesratsjubiläum an Werte der jungen Bundesrepublik

Bonn: Beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Bundesrates hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst an die Werte der jungen Bundesrepublik erinnern. Bei seiner Rede im ehemaligen Plenarsaal in Bonn sagte der CDU-Politiker, der Staat habe damals einen klaren Kompass bekommen. Allen voran nannte er hier die Unverletzlichkeit der Menschenwürde und die Westbindung. Zur Feier sind auch Bundespräsident Steinmeier und der niederländische Senatspräsident Bruijn gekommen. Am 7. September 1949 trat der Bundesrat in Bonn zu seiner ersten Sitzung zusammen – noch vor dem Bundestag. Dieser feiert heute auch Jubiläum. Dazu gibt es unter anderem ein Bürgerfest in Berlin.

