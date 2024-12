Würzburger Polizei geht gegen Drogenhandel vor

Würzburg: Die Polizei ist am Abend mit einer großen Aktion gegen Rauschgifthandel in der Würzburger Innenstadt vorgegangen. Dabei nahmen die Beamten einen 34-jährigen Hauptverdächtigen fest und durchsuchten sechs Wohnungen und Geschäftsräume. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte etwa 30 Personen. Im Zuge der Durchsuchungen wurden kleinere Mengen Cannabis sichergestellt. Die Polizei kündigte verstärkte Kontrollen an, um den Straßenhandel zu unterbinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 06:00 Uhr