Wolfsburg schlägt Mainz mit 4:3 - deutsche Wintersportler feiern Erfolge

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zu Hause gegen den FSV Mainz gewonnen - mit 4:3. In der zweiten Liga bleibt Jahn Regensburg abgeschlagen Tabellenletzter. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln ging 0:1 verloren. Der Hamburger SV spielte 2:2 gegen Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf besiegte Eintracht Braunschweig 5:0. Beim Skisprung-Weltcup in Polen hat Pius Paschke aus Kiefersfelden gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich vor den Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft durch. Beim Biathlon-Massenstart in Kontiolahti wurde Franziska Preuß Dritte - hinter Elvira Öberg aus Schweden und Julia Simon aus Frankreich. In der Nordischen Kombination ist Vinzenz Geiger zum dritten Saisonsieg für das DSV-Team gestürmt. Beim abschließenden Rennen in Lillehammer triumphierte er vor seinem Oberstdorfer Klub-Kollegen Julian Schmid. Und im Zweier-Bob haben die deutschen Frauen einen Dreifach-Erfolg gefeiert: Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki räumten mit ihren Anschieberinnen die ersten drei Plätze ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 18:00 Uhr