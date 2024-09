Woidke will bei AfD-Sieg abtreten

Potsdam: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD will im Fall eines Wahlsiegs der AfD bei der anstehenden Landtagswahl zurücktreten. Er sagte dem "Tagesspiegel", falls die AfD auf Platz Eins lande, könne er als Ministerpräsident nicht weitermachen. Sein klares Wahlziel sei, die Partei in zwei Wochen zu schlagen. Die AfD wird auch in Brandenburg als gesichert rechtsextrem eingestuft. In Umfragen liegt sie derzeit mit 27 Prozent vorne. Woidkes SPD kommt auf 23 Prozent. Es folgen die CDU und das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Grünen und die Linke müssen demnach um den Wiedereinzug in den Potsdamer Landtag bangen. Der 62-jährige Woidke ist seit 2013 Ministerpräsident in Brandenburg.

