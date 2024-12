Woidke stellt sich zur Wiederwahl als brandenburgischer Ministerpräsident

Potsdam: Knapp drei Monate nach der Landtagswahl in Brandenburg stellt sich der bisherige SPD-Regierungschef Dietmar Woidke am Vormittag im Landtag erneut als Ministerpräsident zur Wahl. Gestern hatten seine Partei und das BSW den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Beide Fraktionen haben im neuen Landtag eine knappe Mehrheit. Ein BSW-Abgeordneter kündigte bereits an, nicht für Woidke zu stimmen. Trotzdem gilt seine Wahl als wahrscheinlich. Einen Gegenkandidaten hat Woidke, der bereits seit 2013 Ministerpräsident in Brandenburg ist, nicht.

