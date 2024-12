Woidke spricht nach Wiederwahl von Vertrauensvorschuss

Potsdam: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat seine Wiederwahl als großen Vertrauensvorschuss bezeichnet. Der SPD-Politiker sagte, er sei froh, dass im zweiten Wahlgang deutlich mehr Abgeordnete für ihn gestimmt hätten, als die Koalition aus Sozialdemokraten und BSW Abgeordnete hat. Im ersten Wahlgang hatte Woidke die erforderliche Mehrheit noch verpasst. Dazu sagte er, in heutigen Zeiten sei es nicht mehr selbstverständlich, dass ein Ministerpräsident im ersten Wahlgang gewählt wird. Die Landtagswahl in Brandenburg hatte ergeben, dass ein Bündnis aus SPD und CDU keine Mehrheit hat. Weil Grüne und FDP den Einzug in den Potsdamer Landtag verfehlten, entschied sich die SPD für eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Das BSW ist damit erstmals an einer Landesregierung beteiligt.

