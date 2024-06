Köln: In Deutschland fehlen offenbar immer mehr Wohnungen. Nach einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln werden aktuell jährlich mehr als 370-tausend neue Wohnungen gebraucht. Als Grund nannte das Institut in den Funke-Zeitungen unter anderem die Zuwanderung, die zuletzt mehr zugenommen hätte als erwartet. Bundesweit waren im vergangenen Jahr 295-tausend neue Wohnungen errichtet worden. Viel zu wenig, meinte das Institut und forderte die Regierung auf, mehr in den Wohnungsbau zu investieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 06:00 Uhr