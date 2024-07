Wohnungsneubau geht wohl noch mehr zurück

München: Das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr rückt offenbar immer weiter in die Ferne. Das Münchner Ifo-Institut geht davon aus, dass die Zahl in den nächsten Jahren weiter zurückgehen wird und 2026 nur noch 175.000 neue Wohnungen gebaut werden. Eine baldige Trendwende sei nicht in Sicht, so die Prognose. Verantwortlich dafür sind den Experten zufolge die negativen Folgen der hohen Inflation und des Zinssprungs. Dazu kämen die Baukosten, die in Deutschland völlig aus dem Ruder gelaufen seien. Das ifo-Institut rechnet damit, dass sie aufgrund der höheren Lohnkosten noch weiter steigen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 08:00 Uhr