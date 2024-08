Wohnungsbau in Deutschland geht weiter zurück

Berlin: In Deutschland werden immer weniger Wohnungen gebaut. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr um gut 21 Prozent. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung schätzt, dass in diesem Jahr nur etwas mehr als 200.000 neue Wohnungen gebaut werden. Damit wird das selbstgesetzte Ziel der Bundesregierung, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen, weit verfehlt. Als Gründe für den Abwärtstrend gelten die hohen Finanzierungs- und Baukosten. Mehr als die Hälfte der Baufirmen klagt über einen Mangel an Aufträgen. Experten sagen, eine Trendwende werde es frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 geben, falls die EZB die Leitzinsen spürbar senkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 12:00 Uhr