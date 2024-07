Wissing sieht Bahnsanierung als machbar an

Frankfurt am Main: Verkehrsminister Wissing ist zuversichtlich, dass die Sanierung der Bahnstrecken in Deutschland bis 2031 gelingen kann. Alles sei gut vorbereitet, die Kapazitäten in der Bauindustrie seien vorhanden, die Materialien da. Es gebe keinen Grund, warum das nicht klappen sollte, sagte Wissing dem "Deutschlandfunk". Zuletzt hatte es jedoch Zweifel etwa aus der Bauindustrie gegeben. In den kommenden Jahren sollen 41 vielbefahrene Bahnstrecken saniert werden. Den Beginn macht am Abend die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 15:00 Uhr