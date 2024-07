Wissing lobt eigenes Konzept zur Bahnsanierung

Frankfurt am Main: Von heute an wird die vielbefahrene Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim saniert; sie bleibt bis Ende des Jahres voll gesperrt. Zuletzt gab es auf der Strecke mindestens eine Störung pro Tag - mit Einschränkungen für den Zugverkehr. Das hatte regelmäßig auch Auswirkungen auf andere Bahnknotenpunkte im Fernverkehr. Bundesverkehrsminister Wissing sagte heute Früh im Deutschlandfunk, das sei nur der Auftakt für eine umfassende Ertüchtigung des Gesamtnetzes. Er habe als Minister eine marode Bahninfrastruktur übernommen. Jetzt werde eine enorme Summe in die Hand genommen, um die Schienenwege zu verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 08:00 Uhr