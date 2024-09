Wissing fordert Sanierungskonzept von der Bahn

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing fordert von der Deutschen Bahn ein schnelles und hartes Sanierungskonzept vorzulegen. Wörtlich sagte der Minister in Berlin: "Wir wollen eine Verbesserung bis zum Jahr 2027 sehen." Alle relevanten Geschäftsbereiche des bundeseigenen Konzerns seien defizitär, erklärte Wissing und definierte sieben Bereiche, in denen die Bahn Fortschritte machen müsse. Dies werde er persönlich überwachen, alle drei Monate erwarte er einen Bericht dazu. Wissing sagte, die Bahn solle schon während der Generalsanierung wieder pünktlicher werden und ihre Züge besser auslasten, um in einen nachhaltigen Betrieb zu kommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird der bereits angekündigte Abbau von 30.000 Stellen in der Verwaltung in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich nicht ausreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 12:00 Uhr