Wissing fordert härtere Strafen für Blockaden von Flughäfen

Berlin: Nach der Blockade des Flughafens Köln/Bonn hat Verkehrsminister Wissing härtere Strafen für Klima-Aktivisten gefordert. Wer Rollfelder besetze und Maschinen blockiere, gefährde Menschenleben, sagte Wissing in einem Zeitungsinterview. Konkret mahnte der FDP-Politiker, der Bundestag müsse nun schnellstens die geplante Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes beschließen. Darin sind Haftstrafen von bis zu fünf Jahren vorgesehen. Am Morgen hatten sich fünf Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" auf einer Rollbahn des Flughafens Köln/Bonn festgeklebt. Der Flugbetrieb musste für drei Stunden unterbrochen werden. Ähnliche Proteste gab es an den Flughäfen London-Heathrow und Oslo sowie in Spanien und Finnland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2024 18:45 Uhr