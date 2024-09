Wirtschaftsweiser Truger spricht sich für Aussetzen der Schuldenbremse aus

Berlin: Der Wirtschaftsweise Truger fordert eine Aussetzung der Schuldenbremse. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, das halte er für angebracht, wenn sich die Konjunktur in den nächsten Monaten nicht gravierend verbessere. Viele Indikatoren deuten ihm zufolge aber sogar auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage hin. Ein Aussetzen der Schuldenbremse würde Spielraum für einen Wachstumsschub bringen, ohne diesen an anderer Stelle mit Kürzungen wieder einzureißen, so Truger.

