Wirtschaftsweise stützt Lindner im Haushaltsstreit

Berlin: Im neu aufgeflammten Haushaltsstreit bekommt Bundesfinanzminister Lindner Schützenhilfe von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Die Regierung sollte gerade in der aktuellen Lage unbedingt vermeiden, einen angreifbaren Haushalt aufzustellen, sagte Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es dürfe nicht zur Gewohnheit werden, die Gesetzeslage zu ignorieren. Lindner hatte am Wochenende den über Monate ausgehandelten Haushaltskompromiss wieder in Frage gestellt, weil es aus seiner Sicht eine neue Finanzierungslücke von fünf Milliarden Euro gibt. Lindner beruft sich dabei auf von ihm beauftragte Gutachten.

