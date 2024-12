Wirtschaftsweise Schnitzer fordert Ausweitung und Erhöhung der Erbschaftsteuer

Berlin: Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Schnitzer, fordert eine Ausweitung der Erbschaftsteuer. Der Rheinischen Post sagte sie, der Staat sollte das Vererben von Unternehmen substanziell in die Erbschaftsteuer einbeziehen. Es sei ökonomisch nicht einzusehen, dass diese Form der Weitergabe von Vermögen von der Besteuerung ausgeschlossen bleibt. Auch Firmenerben sollten Erbschaftsteuer zahlen, das wäre nur fair, so Schnitzer. Bislang seien sie befreit, wenn sie Jobs erhalten. Das aber behindere ihre Handlungsfreiheit, effizienter zu werden. Die von Wirtschaftsminister Habeck geforderte Milliardärssteuer lehnt Schnitzer ab. Sie sei mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden, so dass die Hälfte der Einnahmen für die Verwaltung draufgehe. Besser wäre es laut Schnitzer, die Erbschaftsteuer zu erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 07:15 Uhr