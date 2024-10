Wirtschaftsverbände und der IWF fordern klaren Kurs der Regierung

Berlin: Der Internationale Währungsfonds fordert einen klaren Kurs von der Bundesregierung, um die Wirtschaftskrise zu überwinden. IWF-Europa-Chef Kammer sagte der "Süddeutschen Zeitung" Deutschland brauche beides: sowohl Strukturreformen wie Finanzminister Lindner sie fordert, als auch mehr Investitionen in die Infrastruktur, für die Wirtschaftsminister Habeck plädiert. Laut Kammer werden Unternehmen nur investieren, wenn sie wissen, was in den nächsten zehn bis 15 Jahren passiert - es brauche eine Strategie, fügte er hinzu. Verschiedene Wirtschaftsverbände forderten vor dem heutigen Doppel-Gipfel ein schnelles Handeln. Handwerks-Präsident Dittrich betonte, ein abgestimmter Regierungsplan sei nötig - keine zersplitterte Parteitaktik. Kanzler Scholz und FDP-Chef Lindner haben heute zu getrennten Treffen mit Wirtschaftsverbänden eingeladen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 09:15 Uhr