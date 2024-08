Wirtschaftsministerium dementiert CO2-Abgabe auf Holzenergie

Berlin: Das Wirtschaftsministerium hat einem Bericht über Pläne für eine CO2-Abgabe auch auf Holzenergie deutlich widersprochen. So etwas sei nicht geplant, teilte eine Sprecherin mit. Über ein Konzept der Bundesregierung dafür hatte die "Welt am Sonntag" berichtet. Sie bezog sich auf den jüngsten, noch unveröffentlichten Entwurf der Biomassestrategie. In dem Entwurf sei konkret von einer "Entwicklung eines Konzepts für die Anwendung eines CO2-Faktors für holzartige Biomasse" die Rede.

