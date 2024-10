Wirtschafts-Nobelpreis geht an drei Wissenschaftler aus den USA

Stockholm: Der diesjährige Wirtschafts-Nobelpreis geht an das Forscher-Trio Daren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Die in den USA tätigen Ökonomen erhalten den Preis für Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken. Das gab die Schwedische Akademie für Wissenschaften in Stockholm bekannt. Im vergangenen Jahr war die US-Volkswirtin Claudia Goldin für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet worden. Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird erst seit 1969 verliehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 12:15 Uhr