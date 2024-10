Wirtschaft kritisiert Bundesregierung und fordert mehr Unterstützung

Berlin: Angesichts der offenbar anhaltenden Rezession hat die deutsche Wirtschaft mehr Unterstützung gefordert. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung sei gut, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian. Sie reiche aber bei Weitem nicht aus, um Deutschland wirtschaftlich wieder richtig voranzubringen. In der "Rheinischen Post" forderte Adrian das Motto "Wirtschaft First", eine Unternehmenssteuerreform und drastische Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten. Ähnlich äußerte sich der Bundesverband der Deutschen Industrie. Wirtschaftsminister Habeck stellt am frühen Nachmittag die aktualisierte Herbstprojektion der Bundesregierung vor. Nachdem sie vor einigen Monaten noch ein kleines Wachstum erwartet hatte, dürfte sie nun von einem weiteren Abschwung ausgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 13:00 Uhr