Wirtschaft fordert wegen niedrigerer Steuerschätzung Wachstumsimpulse

Berlin: Die Wirtschaft fordert angesichts der niedrigeren Steuerschätzung Entlastungen, um das Wachstum zu fördern. Der Industrieverband hat sich für niedrigere Unternehmenssteuern ausgesprochen. Außerdem müsse der Solidaritätszuschlag vollständig abgeschafft werden, sagte Hauptgeschäftsführerin Gönner. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte vor einem Sparkurs, wie Finanzminister Lindner ihn in einer ersten Reaktion auf die Steuerschätzung ins Spiel gebracht hatte. Nötig seien stattdessen Investitionen etwa in Bildung und Infrastruktur, so der DGB. Dafür müsse auch die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Laut Steuerschätzung muss der Staat nächstes Jahr mit fast 13 Milliarden Euro weniger auskommen als bislang angenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 23:00 Uhr