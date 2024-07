Wirtschaft fordert mehr Willkommenskultur für Fachkräfte

Berlin: Die Wirtschaft fordert angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland eine neue Willkommenskultur. DIHK-Präsident Adrian sagte, die Botschaft müsse lauten: "Wir freuen uns, euch hier in Deutschland begrüßen zu können." Defizite sieht er in vielen Bereichen: Das fange bei der Visa-Erteilung an und höre bei der Bereitstellung von Wohnung und Kinderbetreuung auf. Auch Industriepräsident Russwurm sieht Nachbesserungsbedarf. Schon die deutschen Botschaften müssten eine Willkommenskultur ausstrahlen. Außerdem müsse man etwa ein Auto zulassen können, ohne Deutsch sprechen zu können.- Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hatte ergeben, dass über die Hälfte der Unternehmen den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 09:00 Uhr