Wirtschaft fordert Kurswechsel und Strukturreform

Berlin: Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert die Bundesregierung angesichts der Krise zum sofortigen Handeln auf. BDI-Hauptgeschäftsführerin Gönner sagte wörtlich: "Es ist allerhöchste Zeit, das Ruder für die Industrie am Standort Deutschland herumzureißen." Sie sprach sich für tiefgreifende Reformen aus. Kanzler Scholz sei dafür verantwortlich, so Gönner, eine gemeinsame Linie zu entwickeln für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Der Streit in der Ampel über den richtigen Kurs hat sich noch einmal verschärft - vor allem durch die jüngsten Forderungen von Finanzminister Lindner: Er hatte sich in zentralen Politikfeldern für eine Kehrtwende ausgesprochen. Am Abend traf sich Scholz mit Vertretern der SPD-Spitze zu einem Krisengespräch. Im Anschluss gab es eine Unterredung mit Lindner. Nach Angaben aus Regierungskreisen sind für heute und morgen weitere Treffen angesetzt - auch mit Wirtschaftsminister Habeck. Am Mittwoch ist ein Koalitionsausschuss geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 06:00 Uhr