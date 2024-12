Wirtschaft befürchtet noch mehr Abwanderung ins Ausland

Berlin: Die deutsche Wirtschaft befürchtet eine zunehmende Abwanderung von Unternehmen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer spricht von einer strukturellen Krise, weil entscheidende Rahmenbedingungen am Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Die Unternehmen hätten in den vergangenen Jahren viele neue Belastungen und zu viele staatliche Eingriffe verkraften müssen, so DIHK-Präsident Adrian. Das Vertrauen in den Standort sei daher auf einem Tiefpunkt. So lägen die Investitionen in diesem Jahr etwa sechs Prozentpunkte unter dem Vor-Corona-Niveau, bei weiter fallender Tendenz. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen sprach von einer Bankrott-Erklärung für den Standort Deutschland. Die Großunternehmen würden ihre Standorte verlagern, der Mittelstand leide oder mache dicht. Wichtigster Grund seien vor allem die hohen Kosten für energieintensive Branchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 17:00 Uhr