Wirkstoff schützt effektiv vor HIV-Infektion

Foster City: Eine halbjährliche Impfung mit dem Medikament Lenacapavir schützt effektiv vor einer Infektion mit HIV. Das haben Daten einer Studie bestätigt, die im "New England Journal of Medicine" vorgestellt werden. Das Universitätsklinikum Heidelberg sprach von einem echten Durchbruch. Als Depotspritze schützt Lenacapavir anhaltend, alle sechs Monate ist eine Auffrischung vorgesehen. Bisher verwendete Mittel zum Schutz vor HIV müssen täglich als Tablette genommen werden. Gerade in einigen stark von HIV betroffenen Ländern gebe es bei der täglichen Einnahme von Tabletten das Risiko, im Umfeld als vermeintlich HIV-positiv abgestempelt zu werden. Eine nur zweimal jährlich verabreichte Spritze lasse sich weitaus besser geheim halten.

