Wirkstoff schützt effektiv vor HIV-Infektion

Washington: Forschern ist möglicherweise ein Durchbruch gelungen, was den Schutz vor einer HIV-Infektion angeht. Das Mittel Lenacapavir des US-Pharmakonzerns Gilead schützt laut klinischen Studien nahezu vollständig vor einer HIV-Infektion und muss nur zweimal pro Jahr gespritzt werden. Bisher gibt es schon einen ähnlich effektiven Wirkstoff, der aber täglich in Tablettenform eingenommen werden muss. Für Lenacapavir soll nun die Zulassung in zahlreichen Staaten beantragt werden, um gezielt auch ärmere Länder zu versorgen. Allerdings ist das Medikament derzeit noch sehr teuer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2024 03:00 Uhr