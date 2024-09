Wirbelsturm "Helene" verursacht immense Schäden

Tallahassee: Der Wirbelsturm "Helene" hat im Südosten der USA nicht nur mindestens 53 Menschenleben gefordert, sondern auch immense Sachschäden verursacht. Präsident Biden sagte, die Verwüstungen seien überwältigend. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf 95 bis 110 Milliarden Dollar. Damit könnte der Sturm zu einem der kostspieligsten in der modernen Geschichte der USA werden. Betroffen waren vor allem die Bundesstaaten Florida, Georgia, South und North Carolina sowie Virginia. Dort wurden Straßen, Wohnhäuser und Geschäftsgebäude beschädigt oder komplett zerstört, rund drei Millionen Haushalte sind ohne Strom. In Tampa in Georgia strandeten Boote in Gärten; in Erwin in Tennessee mussten über 50 Patienten und Mitarbeiter per Hubschrauber vom Dach eines Krankenhauses gerettet werden, während die Wassermassen unter ihnen alles mitrissen. Der US-Wetterdienst erwartet eine allmähliche Besserung der Lage.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 29.09.2024 05:00 Uhr