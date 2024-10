Wirbelsturm Helene fordert 200 Tote

Washington: In den USA ist die Zahl der Todesopfer durch Hurrikan "Helene" auf 200 gestiegen. Einsatzkräfte suchen weiter nach Überlebenden in den Gebieten, die am stärksten von dem Sturm betroffen waren. Der Tropensturm war vor einer Woche in Florida auf Land getroffen und dann nach Norden gezogen. Heimatschutzminister Mayorkas sagte, der Wiederaufbau werde mehrere Jahre dauern und mehrere Milliarden Dollar kosten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 21:30 Uhr