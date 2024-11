Wintersport: Rodlerin Taubitz gewinnt, Biathlon-Staffel wird Dritte

Zum Sport: Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat sich beim Saisonauftakt im norwegischen Lillehammer gleich den ersten Sieg gesichert. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters gewann vor der US-Amerikanerin Emily Sweeney und der Österreicherin Lisa Schulte. Und die deutschen Biathleten haben zum Saisonstart den dritten Platz in der Single-Mixed-Staffel geholt. Sie mussten sich in Kontilahti in Finnland nur Schweden und Frankreich geschlagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 14:00 Uhr