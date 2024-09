Winterkorn wusste offenbar früher über Dieselskandal Bescheid

Braunschweig: Ex-VW-Chef Winterkorn soll eine zentrale Rolle beim Abgas-Betrugsskandal gespielt haben. Der Staatsanwalt am Landgericht Braunschweig sagte bei der Verlesung der Anklageschrift heute, Winterkorn habe seit Mai 2014 davon gewusst, dass Dieselautos von Volkswagen in den USA nicht den Vorgaben entsprochen haben. Ab 2015 sei ihm klar gewesen, dass das auch für Fahrzeuge in Europa gelte. Doch er habe die Auslieferung der Autos nicht gestoppt und damit die Käufer getäuscht. Der 77-Jährige wies die Vorwürfe erneut zurück. Vor Beginn des Prozesses wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Marktmanipulation und uneidlicher Falschaussage liess er über seinen Anwalt erklären, allein seine damalige Stellung im Autokonzern rechtfertige nicht, ihn für das Thema Dieselmotoren in allen Facetten verantwortlich zu machen.

