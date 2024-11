Wintereinbruch trifft bayernweit vor allem Allgäu

Kempten: Nach dem Wintereinbruch mit bis zu 20 Zentimetern Schnee hat die Polizei im Allgäu Bilanz gezogen: laut einer Pressemitteilung kam es zu mehr als 200 Unfällen mit einem Schwer- und 14 Leichtverletzten. Die Schäden liegen bei mehr als 400.000 Euro. Hauptursache für die Unfälle sei nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen. In den Alpen gibt es erste Lawinenwarnungen. Wegen des vielen Neuschnees starten außerdem einige Skigebiete früher in die Saison. In Sinswang bei Oberstaufen gingen beispielsweise die Lifte schon heute in Betrieb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 18:00 Uhr