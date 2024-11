Wintereinbruch sorgt für früheren Wintersportsaisonstart im Allgäu

Kempten: Der Wintereinbruch mit bis zu 20 Zentimeter Schnee beschert Wintersportlern in Bayern einen früheren Saisonbeginn. Die Allgäu GmbH teilte mit, dass die Liftanlagen in Sinswang bei Oberstaufen schon heute in Betrieb gehen. In Eschach bei Kempten ist der Start morgen geplant. Ein Wochenende später sollen unter anderem auch die Lifte an der Zugspitze laufen. Mit Blick auf wieder steigende Temperaturen gibt es in den Alpen aber auch erste Lawinenwarnungen. Auf Straßen und Schienen hatten die kräftigen Schneefälle von gestern Abend zu Problemen geführt. Vor allem im Allgäu und im westlichen Oberbayern kam es zu zahlreichen Unfällen. Meistens blieb es bei Blechschäden. Auf der A8 musste in Oberbayern ein LKW geborgen werden, der auf der schneeglatten Fahrbahn nicht weiterkam. Im Allgäu fielen laut Bahn einige Verbindungen aus.

