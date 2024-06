Wikileaks-Gründer Assange ist frei und auf dem Weg nach Australien

Saipan: Wikileaks-Gründer Assange ist auf dem Weg in seine Heimat Australien. Sein Privatjet wird voraussichtlich am späten Vormittag deutscher Zeit in Canberra landen. Assange hatte sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Justiz vor einem Gericht auf den Nördlichen Marianen im Pazifik schuldig bekannt, geheime Informationen zur nationalen Verteidigung der Vereinigten Staaten beschafft und weitergegeben zu haben. Die Strafe von fünf Jahren Gefängnis gilt durch Assanges Haft in Großbritannien als verbüßt. Der 52-Jährige konnte den Gerichtssaal somit als freier Mann verlassen. Seine Anwältin sprach von einem historischen Tag, der eine 14-jährige juristische Auseinandersetzung beende. Die von der Plattform Wikileaks veröffentlichten Dokumente enthielten brisante Informationen über Kriegsverbrechen an Gefangenen und Zivilisten im Irak und in Afghanistan durch US-Soldaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 07:00 Uhr