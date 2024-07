Wiesnmaß knackt die 15-Euro-Marke

München: Das Bier auf dem Oktoberfest wird auch in diesem Jahr teurer. Wie die Stadt München bekanntgab, kostet die Maß zwischen 13,60 und 15,30 Euro. Das sind fast vier Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Erstmals knackt der Preis für einen Liter Bier damit die Marke von 15 Euro. Die Stadt prüft, ob die von den Wirten verlangten Preise angemessen sind. Wer seinen Durst kostenlos löschen will, kann sich an den zehn Trinkwasserbrunnen auf der Theresienwiese bedienen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 14:00 Uhr