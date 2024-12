Wiederinbetriebnahme der Riedbahn wird gefeiert

Gernsheim: Am Vormittag wird die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim wieder in Betrieb genommen. Die Deutsche Bahn und Bundesverkehrsminister Wissing feiern das mit einem Festakt. Die rund 70 Kilometer lange Strecke gilt als eine der meistbefahrenen in Deutschland und wurde fünf Monate lang saniert. Ab morgen fahren dort dann wieder alle Züge. Die Bauarbeiten haben 1,3 Milliarden Euro gekostet.

