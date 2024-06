Wiederaufbau-Konferenz für Ukraine beginnt in Berlin

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in der Hauptstadt angekommen. Dort wird heute und morgen beraten, wie die Ukraine langfristig wieder aufgebaut werden kann. Erwartet werden über 2.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der SPD-Politiker Annen sagte dazu im BR24 "Thema des Tages", es gehe um den sofortigen Wiederaufbau der Infrastruktur, aber auch um den Aufbau von zerstörten Wohnungen. Die Ukraine müsse langfristig gestärkt werden, auch durch private Investoren. Eröffnet wird die Konferenz am Vormittag von Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Präsidenten. Am Nachmittag wird Selenskyj in einer Sondersitzung des Bundestags eine Rede halten - zum ersten Mal persönlich. Vor zwei Jahren, kurz nach der russischen Invasion, war Selenskyj per Video zugeschaltet worden.

